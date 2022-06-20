СБУ: в Чернівцях піймали російського диверсанта, який готував теракти на залізниці

Служба безпеки України затримала в Чернівцях російського диверсанта, який прибув до нашої країни з Близького Сходу для здійснення терактів на залізниці, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужба СБУ.

"За даними слідства, затриманий перебував на агентурному зв’язку підконтрольних Росії спецслужб так званої "ДНР", має паспорт громадянина України та київську прописку, але тривалий час перебував на "консервації" в одній з близькосхідних країн".

Агент спецслужб РФ отримав завдання приїхати в Україну, щоб зібрати розвіддані про транспортні канали постачання зброї та військової техніки в Україну.

Також у "завдання" входило дізнатись місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині.

На основі отриманої інформації диверсант хотів влаштувати вибухи на залізничних об’єктах та логістичних складах.

18 червня Служба безпеки України затримала коригувальника ракетних обстрілів Одещини, а також встановила бойовика, який організовував ворожі блокпости на Харківщині.