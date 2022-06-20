У Мінінфраструктури очікують стабілізації ситуації з пальним до осені

Ситуація з дефіцитом пального, що виникла через обстріл РФ інфраструктури для виробництва та зберігання пального, буде стабілізована ближче до осені, повідомляє Економічна правда.

Про це у коментарі Financial Times заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, додавши, що до цього часу будуть підписані довгострокові контракти із закордонними постачальниками.

За словами Кубракова, сьогодні нестача пального в Україні викликана його постачанням вантажівками та поїздами через кордони.

"Весь наш імпорт – з ЄС. Раніше ми використовували лише найближчі до України країни та порти у Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів", – зазначив міністр.

До війни Україна імпортувала через кордони з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією лише 5% пального, заявив заступник голови Офісу президента Володимира Зеленського Ростислав Шурма. Нині цей показник становить 100%.

За його словами, Київ уже збільшив пропускну спроможність на кордонах із ЄС у десятки разів і хоче подвоїти цю потужність.

Нагадуємо:

Оперативний штаб при Кабінеті Міністрів 17 травня вирішив тимчасово відмовитись від держрегулювання цін на бензин та дизель. В уряді наголосили, що такий крок дозволить операторам ринку наситити ринок необхідним ресурсом європейського та інших ринків.

Знищення Кременчуцького НПЗ, яке було основним виробником пального в Україні, а також ряду великих нафтобаз призвели до нестачі пального на АЗС. Ситуація має налагодитись протягом кількох тижнів, поки ринок не перебудується на постачання з ЄС.