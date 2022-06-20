РосЗМІ: російські війська розпочали навчання в Калінінградській області

Військовослужбовці Балтійського флоту РФ проводять навчання ракетним та артилерійським підрозділам у Калінінградській області, повідомляє Європейська правда.

Про це пише російське видання "РИА Новости".

У маневрах задіяно близько 1 тисячі військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських та ракетних частин.

Повідомляється, що артилеристи та ракетники виконають "кілька сотень вогневих завдань" із застосуванням РСЗВ "Град" та "Ураган", великокаліберних гармат "Гіацинт", самохідних артилерійських установок "Мста-С", "Акація" та "Гвоздика".

Нагадаємо, 18 червня губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов заявив, що від суботи Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, що потрапили під санкції Європейського Союзу.

У Раді Федерації заявили, що Росія буде "розв'язана руки для вирішення питання будь-якими способами", якщо ЄС не виправить ситуацію з "блокадою Калінінграда".

Спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав ситуацію "безпрецедентною" та рішення - незаконним, зазначивши, що Росія ще визначається з відповіддю.

Водночас, головний дипломат Жозеп Боррель поки не прогнозує нового витка серйозної напруги у відносинах з РФ через припинення транзиту в Калінінградську область.