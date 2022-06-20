Угорщина запропонувала стати транзитною країною для українського зерна

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна запропонувала зробити внесок у врегулювання глобальної продовольчої кризи, спричиненої російською блокадою українських портів, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Hirado.hu.

Війну та продовольчу кризу обговорили міністри закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Петер Сійярто заявив, що можна сперечатися про те, як впоратися з цією кризою, але не розумно намагатися вирішити ситуацію, посилаючи більше зброї.

За його словами, Угорщина здатна виробляти приблизно вдвічі більше власного споживання їжі, тому він запевний, що угорський народ у безпеці.

"Ми запропонували допомогти доставити вантажі з України. Угорсько-український кордон безпечний, оскільки наша країна не постачає зброю. Угорщина має логістичні можливості, які дозволяють нам швидко обробляти експорт" - сказав Сійярто.

"Посилення захисту кордонів також є важливим кроком для Угорщини, оскільки продовольча криза породжує міграцію, а наш південний кордон потрібно захищати від посилення тиску" - додав він.

За його словами, хоча у Європейського Союзу є план дій щодо подолання кризи, це лише план, а не дії.

Як повідомлялося, Рада ЄС схвалила низку заходів у відповідь на глобальну продовольчу кризу, спровоковану російським вторгненням в Україну.