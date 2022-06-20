Стефанишин: всі країни ЄС підтримують статус кандидата для України
Країни Євросоюзу мають повну згоду щодо надання статусу кандидата в ЄС для України, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час телемарафону.
"Кожна з цих країн (які були проти статусу кандидата - ред.) після рішення Єврокомісії у п'ятницю підтвердила, що підтримає надання Україні статусу кандидата", - наголосила Стефанишина.
За словами міністра, зараз вона може підтвердити, що на 20 червня Україна має консенсус серед лідерів країн ЄС.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що Данія та Нідерланди відмовляються давати "зелене світло" Україні через недостатню відповідність встановленим вимогам.