Стефанишин: всі країни ЄС підтримують статус кандидата для України

Країни Євросоюзу мають повну згоду щодо надання статусу кандидата в ЄС для України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час телемарафону.

"Кожна з цих країн (які були проти статусу кандидата - ред.) після рішення Єврокомісії у п'ятницю підтвердила, що підтримає надання Україні статусу кандидата" , - наголосила Стефанишина.

За словами міністра, зараз вона може підтвердити, що на 20 червня Україна має консенсус серед лідерів країн ЄС.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що Данія та Нідерланди відмовляються давати "зелене світло" Україні через недостатню відповідність встановленим вимогам.