ОК "Південь": РФ завдала масивного ракетного удару по півдні України, в Одесі вигорів склад

У понеділок, 20 червня, Росія протягом трьох годин випустила по півдню України 14 ракет, в Одесі згорів логістичний склад, мирні жителі не постраждали, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради у Telegram із посиланням на заяву Оперативного командування Південь.

Під час масованого ракетного удару російські окупанти завдавали ударів по Очакову, гирлу Дунаю, Білгород-Дністровському району та самій Одесі. Внаслідок цього в області та в передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі, а в Одесі вигорів логістичний продовольчий склад. Рятувальники оперативно загасили пожежу на площі понад 300 кв. м.

До цього в ОК Південь повідомили, що вночі 20 червня російські окупанти атакували Білгород-Дністровський район, а вранці — Одесу крилатими ракетами Онікс, випущеними з окупованого Криму. Ракети знищили в повітрі сили ППО. Вибухова хвиля пошкодила в Одесі близько 80 вікон.