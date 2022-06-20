Нардеп: Зеленський таємно приїжджав до Лисичанська Луганської області

Народна депутатка від Слуги народу Мар’яна Безугла заявила, що президент Володимир Зеленський нещодавно таємно відвідав Лисичанськ Луганської області, повідомляє Новое время.

У понеділок, 20 червня, Безугла опублікувала у Facebook фото Зеленського з військовими, за її словами, зроблене в Лисичанську.

"Він приїхав тоді під обстрілами, приховано, підтримати і побачити на власні очі, розібратися. Був із нами" , — написала нардепка.

18 червня президент відвідав передові позиції українських військових у Миколаївській області та опорні пункти Нацгвардії на Одещині.

Раніше 20 червня голова військової адміністрації Лисичанська Валерій Шибіко заявив, що в місто скоро обмежать в'їзд через наближення активних бойових дій.

Президент Володимир Зеленський казав, що на Донбасі точаться дуже жорсткі бої, російські війська зосередили там найбільше сил.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що зараз країна-агресор кинула всі свої сили та засоби на Сєвєродонецьк, там тривають вирішальні бої. За даними Міноборони, РФ хоче дійти кордонів Луганської області до 26 червня.