Офіс генпрокурора: Черновецькому повідомили про підозру через заклики "визнати" ОРДЛО

Колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому повідомили про підозру через заклики на своїй сторінці у Facebook визнати межі окупованих районів Луганської та Донецької областей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Офіс генпрокурора.

"Колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч.1 ст.110 ККУ)".

Повідомляється, що на наступний день після початку військової агресії РФ проти України ст Черновецький у "Facebook" розмістив публікацію про "необхідність" визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка".

Судова лінгвістична експертиза вирішила, що ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та держкордону України.

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