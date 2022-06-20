Офіс генпрокурора: Черновецькому повідомили про підозру через заклики "визнати" ОРДЛО
Колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому повідомили про підозру через заклики на своїй сторінці у Facebook визнати межі окупованих районів Луганської та Донецької областей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Офіс генпрокурора.
"Колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч.1 ст.110 ККУ)".
Повідомляється, що на наступний день після початку військової агресії РФ проти України ст Черновецький у "Facebook" розмістив публікацію про "необхідність" визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка".
Судова лінгвістична експертиза вирішила, що ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та держкордону України.
Передісторія:
- Черновецький був мером Києва з 2006-го до 2012 року. Зараз живе за кордоном.
- 14 липня 2017 року колишньому столичному міському голові Черновецькому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
- Правоохоронці здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві.