НБУ: до кінця року інфляція перевищить 20%, але це контрольований рівень

У НБУ очікують, що до кінця 2022 року інфляція перевищить 20%, але це контрольований рівень. При цьому гіперінфляція є дуже нереалістичним сценарієм, повідомляє Економічна правда.

Про це в інтерв'ю ютуб-каналу "Шкарпова запитає" заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

На питання про ризик повторення подій 1990-х років, коли інфляція налічувала тисячі відсотків та спостерігався дефіцит базових товарів споживання, Ніколайчук відповів:

"Мені здається, зараз ситуація дуже відрізняється від 90-х. У нас уже збудовані державні інституції. І якість макроекономічного менеджменту на зовсім іншому рівні. У мене є тверда віра, що ми зможемо уникнути помилок тих років, коли ситуація в країні характеризувалася гіперінфляцією, стрімким падінням виробництва, спробою вирішити ці проблеми печаткою грошей."

Серед основних причин інфляції він, крім дефіциту товарів та руйнування бізнесів, розрив ланцюгів постачання, вибуховий попит у тих регіонах, куди люди масово переїхали, друк грошей НБУ для фінансування дефіциту держбюджету також назвав загальний стрибок інфляції у світі, і особливо - у нашому регіоні .

"Наприклад, в Естонії інфляція досягла майже 19%, у Польщі – 12%, у Чехії – 14%. Багато в чому це пов'язано із наслідками війни в Україні та подорожчанням продуктів харчування та пального.

В Україні, напевно, найбільше впливає те, що в окремі регіони країни досить ускладнена логістика насамперед продовольчих товарів через блокування доріг російськими загарбниками. Цей дефіцит пропозиції спричиняє суттєві зміни цін.

Загалом в Україні інфляція у травні становила 18%. Але, наприклад, у Херсонській області, де доступ до продукції для населення дуже ускладнений – 35%”, – заявив Ніколачук.

За його словами, гіперінфляція є дуже нереалістичним сценарієм.

"Ми очікуємо, що до кінця року інфляція перевищить 20%, але це контрольований рівень. Він швидше відображення тих проблем, які країна має під час війни. Але це не порівняти з тими тисячами відсотків, які Україна мала на початку 1990-х", – резюмував заступник голови НБУ.

Нагадаємо:

Інфляція в Україні у травні прискорилася до 18% у річному вирахуванні з 16,4% місяцем раніше.

Зростання споживчих цін у квітні прискорилося до 16,4% у річному обчисленні, насамперед через подорожчання продовольства.