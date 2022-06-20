Схеми: на Харківщині окупанти добудували понтонну переправу через Оскол

Російські окупанти добудували понтонну переправу через річку Оскіл біля тимчасово захопленого селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє програма розслідувань Схеми з посиланням на супутниковий знімок від 19 червня.

На знімку Planet Labs зафіксовано готову переправу поряд зі зруйнованим залізничним мостом. Воєнні експерти, з якими спілкувалися журналісти, дійшли висновку, що активні роботи завершено, а саму будівельну платформу з катерами відвели на безпечну відстань. На думку експертів, переправа є альтернативою зруйнованому залізничному мосту.

Інфографіка: RFE/RL Graphics/Planet Labs Inc.

Як пишуть Схеми, перші ознаки будівельних робіт у цьому районі з'явилися 30 і 31 травня. У Генштабі ЗСУ раніше повідомляли, що в цьому районі окупанти «посилено відновлюють транспортну інфраструктуру та наводять понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях».