Зеленський: Росія збирає сили, щоб знову атакувати Харків

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська намагаються зібрати сили, щоб знову атакувати Харків, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Виступаючи на відкритті Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних досліджень у понеділок, 20 червня, глава держави сказав, що може назвати сотні міст, які вже зруйновані Росією, і десятки міст, яким досі загрожують російські удари.

"Наразі армія Росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Ми його деокупували, цей регіон. А вони хочуть знову, і ми це бачимо. А там півтора мільйона жителів. Постійно бомбардують Миколаїв — а там майже пів мільйона мешканців. Хочуть захопити та повністю зруйнувати Слов'янськ — там до війни були сто тисяч мешканців" , — наголосив він.

Зеленський додав, що Україна зробить усе, щоб зупинити окупантів і захистити людей, але їй потрібна підтримка та сучасна зброя з більшим потенціалом, ніж у російської армії.

15 червня начальник штабу спецпідрозділу KRAKEN полку спеціального призначення Азов Костянтин Немічев заявив, що в Харківській області ворог постійно збільшує свої сили. Водночас відчутних проривів немає, українські захисники тримають позицію.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович 18 червня сказав, що російські війська проводять спроби контрнаступу в Харківській області та збільшують обстріли Харкова.