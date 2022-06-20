ОВА: у Полтавській області спалахнув автомобіль, який перевозив боєприпаси

У Полтавській області біля села Руденківка Полтавського району спалахнув військовий автомобіль, який перевозив боєкомплект, повідомляє Новое время.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Він також опублікував фото, де видно, що автомобіль повністю знищений вогнем.

За словами Луніна, пожежа сталася на залізничному переїзді, її загасили. Внаслідок пожежі один військовий отримав опіки обличчя та рук і був госпіталізований.