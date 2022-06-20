Верещук повідомила, скільки українців уже депортовано до Росії

Віцепрем’єр Ірина Верещук заявила, що Росія депортувала на свою територію близько 1 млн 200 тисяч українських громадян, з яких 240 тисяч дітей, повідомляє Українська правда.

Про це Верещук повiдомила на брифінгу в медіацентрі "Україна" - Укрінформ.

"У мене є цифра, скільки депортовано загалом українців до Росії, і вона дещо відрізняється від тієї, яку надала російська сторона. Але ви розумієте, що російська сторона ніколи не говорить правди. Вони говорять про майже 2 млн людей.

Дані нашої розвідки свідчать про те, що це приблизно 1 млн 200 тисяч громадян".

Верещук наголосила, що серед депортованих людей 240 тисяч – це діти, з яких 2 тисячі – сироти.

13 червня в Донецькій ОВА повідомляли, що з Маріуполя окупанти депортували до Росії та тимчасово окупованих територій Донецької області понад 50 тисяч мешканців.