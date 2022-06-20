Шольц: Путін боїться, що "іскра демократії" долетить до Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що політика президента РФ щодо НАТО і ЄС покликана завадити поширенню демократії на Росію, повідомляє Європейська правда.

"Очевидно, Путін боїться, що іскра демократії може полетіти до Росії. Тому він роками проводить політику, спрямовану на розвал НАТО та ЄС. Він хоче повернутися до політики зон впливу. Але він не зможе цього зробити" - написав Шольц у Twitter.

Putin hat offenbar Angst davor, dass der Funke der Demokratie auf Russland überspringen könnte. Deshalb betreibt er seit Jahren eine Politik, die eine Auflösung von Nato und EU zum Ziel hat. Er will zurück zu einer Politik der Einflusszonen. Aber das wird ihm nicht gelingen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 20, 2022

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц принципово погодився з політикою примирення своєї попередниці Ангели Меркель з Росією.

Шольц також захищає рішення Меркель виступати проти процесу вступу України в НАТО у 2008 році.