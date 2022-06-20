Гайдай: у Сєвєродонецьку бої вже відбуваються у промзоні міста

У Сєвєродонецьку Луганської області бої з російськими загарбниками уже точаться в промзоні міста, українські захисники контролюють лише територію заводу "Азот", повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вкрай важка ситуація по всій лінії Луганського фронту. Констатуємо, що орки розпочинають широкомасштабний наступ в нашій області, вони накопичили достатню кількість резервів і сьогодні (20 червня - ред.) у вогні всі вільні населені пункти області.

У Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні, українські війська контролюють лише територію заводу "Азот".

За словами Гайдая, окупанти наступають уздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", ближні до неї населені пункти під постійними обстрілами.

Весь день потерпає від масованих російських обстрілів Лисичанськ. Наразі кількість жертв встановити неможливо.

Водночас, глава ОВА повідомив, що українські захисники не знаходяться в оточенні і наносять суттєвих втрат ворогу:

"Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені рашистами".