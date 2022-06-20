Зеленського відвідав відомий голлівудський актор

Президент Володимир Зеленський зустрівся з голлівудським актором Беном Стіллером, який відвідав в Україні кілька міст, які перебували в окупації російських загарбників, повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський повідомив у Facebook.

"Українці відчувають підтримку всього світу, багатьох відомих людей. І візит Бена Стіллера вкотре це підтверджує.

Ваша поїздка в Ірпінь та Макарів, зустрічі з нашими людьми багато про що говорять. Цінуємо, що в цей непростий для нашої країни час ви поряд».

Стиллер відвідав Україну як посол доброї волі управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Стилер та представник УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг приїхали до Офісу президента після поїздки до деоккупованих міст Київщини.

"Одна справа - бачити ці руйнування по телевізору або в соцмережах. Інша справа - побачити все це на власні очі. Таке вражає набагато сильніше".

За словами Зеленського, те, що зараз можна побачити в Ірпені, – страшно, але ще страшніше просто уявити, що відбувається у населених пунктах, які перебувають під тимчасовою окупацією на сході.

Актор уже встиг побувати у Львові та прогулятися Києвом.

Також американець їздив до Ірпені та Макарова, які були в окупації. У містах багато жертв та руйнувань від рук російських окупантів.