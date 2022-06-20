Укрзалізниця: поїзд з Харкова до Івано-Франківська йтиме на три години довше
Поїзд з Харкова до Івано-Франківська йтиме довше у зв'язку з тим, що змінюється його маршрут, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram "Укрзалізниці".
"З міркувань безпеки маршрут поїзда № 15/16 Харків - Івано-Франківськ буде змінено, час у дорозі збільшиться орієнтовно на 3 години. Вибачаємося за незручності і спокійно їдемо далі", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, компанія не називає конкретної причини зміни маршруту.
Нагадаємо, напередодні через сходження вантажних вагонів у Черкаській області змінили маршрути руху деяких поїздів. В результаті затримувалися потяги далекого прямування.