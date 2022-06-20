Укрзалізниця: поїзд з Харкова до Івано-Франківська йтиме на три години довше

Поїзд з Харкова до Івано-Франківська йтиме довше у зв'язку з тим, що змінюється його маршрут, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram "Укрзалізниці".

"З міркувань безпеки маршрут поїзда № 15/16 Харків - Івано-Франківськ буде змінено, час у дорозі збільшиться орієнтовно на 3 години. Вибачаємося за незручності і спокійно їдемо далі" , - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, компанія не називає конкретної причини зміни маршруту.

Нагадаємо, напередодні через сходження вантажних вагонів у Черкаській області змінили маршрути руху деяких поїздів. В результаті затримувалися потяги далекого прямування.