ОВА: Сумщина знову під обстрілами, є загиблий та поранений

Внаслідок обстрілу росіянами Сумщини в понеділок один чоловік загинув, ще одного поранено, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

"Опівдні два безпілотники скинули чотири вибухівки на територію Юнаківської громади. Були також три мінометні постріли.

Один чоловік загинув, один – поранений".

Крім того, з 18 години почався обстріл Середино-Будської та Зноб-Новгородської громад із ствольної та реактивної артилерії. Усього зафіксовано 28 прильотів.

Після 18:30 було 23 мінометні постріли зі сторони Росії по Білопільській громаді, а після 19 години росіяни почали обстріл Великописарівської громади, зафіксовано 32 мінометні постріли.

З 19:30 знову був вогонь по Зноб-Новгородській громаді, 7 прильотів з міномету.

Внаслідок вечірніх обстрілів жертв та руйнувань немає.