ЗМІ: у Грузії люди вийшли на мітинг із закликами до євроінтеграції

Тисячі людей у понеділок увечері зібралися в центр Тбілісі на мітинг на підтримку європейської інтеграції Грузії під гаслом "Додому, в Європу", повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляють "Новости-Грузия".

В акції брали участь представники різних сфер. Деякі заклади закрилися раніше, щоб їхні працівники прийшли на мітинг. Політичні сили прийшли без партійної символіки, водночас були плакати на підтримку експрезидента Михаїла Саакашвілі.

Фото: Сірцхвіліа

Частина студентів прийшла з протестними плакатами, наприклад "Вимагаємо деолігархіхації", "Захід повинен накласти санкції на Іванішвілі та членів уряду Грузії"; інші ж були більш нейтральними – "За наше майбутнє", "Молода сила тут".

На мітингу виступили політики з Європи та України, після чого учасники пройшли ходою до площі Європи в історичній частині Тбілісі.

Організатором мітингу є рух "Сірцхвіліа" (у перекладі – "сором, ганьба"). Його мета – продемонструвати важливість європейського майбутнього для Грузії та водночас висловити процес діям грузинської влади, яка, на думку організаторів, робить недостатньо для євроінтеграції.

Фото: Новости Грузия

Водночас захід приурочений до третьої річниці так званої "ночі Гаврілова" – йдеться про день, коли в парламенті Грузії виступив депутат від російської Державної думи, що викликало численні протести і масові арешти.

Речник парламенту Грузії Шалва Папуашвілі раніше заявив журналістам, що акція "Сірцхвіліа" спрямована на "деструкцію".

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата. Щодо Грузії вирішили, що стан демократії в країні не відповідає Копенгагенським критеріям і держава має втілити зміни для здобуття цього статусу.

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що ЄС пропонує кандидатський статус для України і Молдови як підтримку у складній ситуації, в якій вони опинилися, та що він "не заздрить" їм.