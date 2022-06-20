ОВА: на Харківщині росіяни вбили 3 мешканців, ще 2 поранено

На Харківщині внаслідок російських обстрілів у понеділок загинули 3 мирних мешканців, двоє дістали поранень, повідомляє Українська правда.

Про повiдомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Лише за сьогодні протягом дня загинули 3 людини – 65-річна жінка в Кутузівці, 61-річна жінка та 49-річний чоловік в Балаклії.

Внаслідок денних обстрілів Індустріального району Харкова 2 поранених".

Синєгубов зазначив, що останніми днями російські окупанти, які не можуть досягти успіху в боях проти ЗСУ на Харківщині, посилили обстріли обласного центру та інших населених пунктів.

"Ми фіксуємо удари з систем РСЗО по Київському, Шевченківському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова. Також ворог завдає ударів по Харкову та області ракетами. Є влучання в промислову зону, в заклади освіти. Так само ворог б'є по Чугуєву, Лозовій, по Золочівській та Дергачівських громадах" , - повідомив він.

Голова ОВА також повідомляє, що мешканці продовжують повертатися до Харкова. За попередніми даними, у місті вже проживають близько 700 тисяч осіб, що становить майже половину харків’ян.