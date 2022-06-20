Politico розповіло, де може початися конфлікт Росії та НАТО

Гіпотетичний Сувалкський коридор з Білорусі до Калінінграда стане першою метою Кремля у разі війни проти НАТО, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Politico.

"Розташований на південно-східному кордоні Литви місто Друскінінкай виходить на вузьку смужку стратегічної території, відому як Сувалкський коридор. Західні військові планувальники попереджають, що цей район, ймовірно, стане однією з перших цілей російського президента, якщо він колись вирішить роздмухати війну в Україні до прямого зіткнення з НАТО" , - розповідає видання.

У Politico зазначають, що спроби Росії прокласти сухопутний коридор до Калінінграда призведуть до початку масштабної війни держав з ядерною зброєю. Такі побоювання посилилися на тлі того, що Литва заявила про часткову заборону транзиту до ексклаву РФ деяких продуктів.

Журналісти додають, що така ймовірність не є неминучою і це поки що лише припущення.

Варто зауважити, що назву Сувалкського коридору (на честь польського міста Сувалки на кордоні) завдовжки приблизно 100 км дав у 2015 році колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес. Він припускав, що це дуже небезпечне місце, оскільки захопивши його, Росія може відрізати всі країни Балтії.