ОВА: російські війська за добу вбили трьох мирних жителів Донецької області

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що минулої доби російські окупанти вбили трьох мирних жителів, повідомляє Новое время.

Два мирних мешканця отримали поранення після російських обстрілів.

"За 20 червня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: у Нью-Йорку, Старій Миколаївці та Кураховому. Ще 2 особи отримали поранення" , - повідомив Кириленко.

Він нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Кожен військовий злочинець буде покараний" , - повідомив Кириленко.

Раніше оперативне командування Схід повідомило, що за останню добу на сході України було ліквідовано 14 російських військових та п'ять одиниць техніки.