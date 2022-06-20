В Ізраїлі готуються до п'ятих за три роки виборів до парламенту

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет і змінний прем'єр-міністр Яір Лапід зробили спільну заяву, в якій прокоментували рішення розпустити Кнесет. Країна готується провести п'яті вибори за три роки, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Беннет перерахував досягнення свого уряду і зазначив, що рішення розпустити парламент було прийнято після того, як стало ясно, що немає можливості продовжити дію Ізраїльських законів в Юдеї і Самарії.

"Мені стало ясно, що немає шансів уникнути серйозного збитку нашій безпеці і конституційного Хаосу" , - заявив Беннет.

Змінний прем'єр-міністр Яір Лапід, який найближчим часом стане чинним прем'єр-міністром Ізраїлю на весь перехідний період, заявив своєю чергою, що високо цінує прем'єр-міністра Нафталі Беннета.

"Це дуже важливий лідер єврейського народу, і я впевнений, що ми ще будемо працювати разом" , - сказав Лапід.

Свою заяву зробив глава опозиції Біньямін Нетаніяху.

"Сьогодні люди посміхаються, бо ми позбавляємося від найгіршого в історії держави уряду" , - сказав Нетаніяху.

Він додав, що не виключає можливості створення альтернативного уряду в чинному Кнесеті, однак готується до виборів.



"Я не увійду в коаліцію з Мансуром Аббасом. Гідеон Саар відмовлявся входити в коаліцію зі мною, але готовий на союз з "мусульманськими братами" , - заявив Нетаніяху.

Нагадаємо, рішення про розпуск парламенту було прийнято на тлі того, що в кінці червня закінчується термін дії тимчасових законів щодо ізраїльського законодавства в Юдеї і Самарії. Опозиція відмовляється підтримати їх продовження.

Зазначимо, уряд Беннета в коаліції з Лапідом протримався більше року, він прийшло на зміну Кабінету Міністрів Біньяміна Нетаньяху, правління якого тривало безперервно 12 років. До цього протягом останніх років в країні пройшло кілька парламентських виборів, оскільки політичні сили не могли заручитися достатньою для сильного уряду підтримкою.