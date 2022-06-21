Головред російської "Нової газети" продав свою нобелівську медаль за рекордні 100 млн доларів

Головред опозиційної російської "Нової газети" Дмитро Муратов продав свою нобелівську медаль премії миру 2021 року за рекордні 103,5 млн доларів, повідомляє Українська правда.

Онлайн-торги розпочалися 1 червня, до Міжнародного дня захисту дітей.

Муратов сказав, що виручені кошти будуть спрямовані до ЮНІСЕФ, щоб допомогти українським дітям-біженцям.

За словами Муратова, "це має стати початком флешмобу як приклад для наслідування, щоб люди продавали свої цінні речі, щоб допомогти українцям".

Як зазначається, у переплавленому вигляді 175 грамів золота, що містяться в медалі Муратова, коштуватимуть близько 10 тисяч доларів.

Дотепер найдорожче продав свою медаль Джеймс Вотсон у 2014 році – за 4,7 мільйона доларів. Він отримав Нобелівську премію в 1962 році за відкриття структури ДНК.