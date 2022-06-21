ISW: Партизани не дають росіянам "закріпитися" на окупованих територіях

Американський інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що дії українських партизан не дають російським окупантам «закріпитися» на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Новое время.

У свіжому звіті йдеться, що події партизан не дають можливість росіянам провести спроби анексії цих територій.

Також повідомляється, що в окупованому Старобільську Луганської області окупанти організовують подоби колгоспів та хочуть видавати мешканцям російські паспорти.

Фото: ISW

20 червня у захопленому Херсоні партизани розстріляли окупантів, які вирішили поїсти шашлик в одному із закладів на набережній.

Внаслідок інциденту двоє окупантів загинули, ще один був поранений і зараз перебуває в одній із лікарень в окупованому Криму.

18 червня у Херсоні невідомі спробували ліквідувати начальника 90-ї виправної колонії Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів.