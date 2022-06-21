Черновецький прокоментував підозри від Офісу генпрокурора

Черновецький прокоментував підозри від Офісу генпрокурора
Фото: Facebook

Колишній мер Києва Леонід Черновецький прокоментував﻿ повідомлення про те, що йому висунули підозри в Офісі генпрокурора.

"Дізнався зі ЗМІ, що нібито Офіс Генпрокурора повідомив мені про підозру. Поки що не можу нічого коментувати по суті, тому що жодних повісток чи інших документів не отримував. Формулювання звинувачення, яке прозвучало у ЗМІ, - "про заклики до зміни кордонів України" розцінюю, як якесь повне непорозуміння", - заявив Черновецький.

Він додав, що "завжди підтримував єдину, цілісну, незалежну та європейську Україну".

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Нагадаємо, вчора, 20 червня, Черновецькому повідомили про підозру. Він закликав визнати межі так званих "ДНР" та "ЛНР".

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