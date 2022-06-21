Верещук назвала кількість цивільних на Азоті

На підприємстві Азот у Сєвєродонецьку нині перебувають близько 300 цивільних осіб. Водночас на території заводу йдуть запеклі бої. Про це заявила на брифінгу віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Корреспондент.

Вона розповіла, що завод Азот не має бомбосховищ чи підземних ходів чи укриттів, а тому люди, які зараз на території підприємства, перебувають у великій небезпеці.

"На сьогодні там, якщо я правильно розумію, бо ситуація постійно змінюється, близько 300 людей" , - наголосила міністр.

Верещук зазначила, що влада для вивезення людей до Лисичанська планувала використовувати один із мостів, який раніше ще не був остаточно знищений російськими окупантами.

Однак для відкриття гуманітарного коридору треба залучати міжнародні організації та, зокрема, Організацію Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Перша та необхідна умова - це добра воля людей. Ми не можемо змусити людей поїхати. Ми не можемо примушувати їх до якихось дій. Це робить окупант. Він змушує, насильно вивозить і чинить тиск на людей. Ми ж можемо це робити тільки в разі, якщо люди виявляють таку волю, як це було на Азовсталі, як тільки цивільні люди до нас звернулися і сказали, що вони хочуть поїхати, ми відразу почали цим займатися, в даному випадку мені відомо, що дуже мала кількість людей, які хочуть виїхати саме з Азоту" , - сказала вона.

Верещук повідомила, що українські військові пообіцяли зробити короткі відео з тими людьми, котрі добровільно хочуть виїхати.