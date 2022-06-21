Луганська ОВА: Окупанти добу масовано обстрілювали Лисичанськ

Голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що війська РФ масовано обстрілювали Лисичанськ Луганської області майже добу, відомо про одного загиблого, точна кількість жертв встановлюється, повідомляє Новое время.

"Обстріли тривали позаминулу ніч і весь вчорашній день. Застосовувалася авіація. Зруйновано понад десять багатоповерхівок, приватні будинки, будівлю відділу поліції. Наразі виявлено тіло одного загиблого. Поранену жінку одразу евакуювали до Краматорська. Остаточну кількість жертв встановлюємо, тому що вчора містом практично неможливо було безпечно пересуватися" , - розповів він у своєму Telegram.

В ефірі національного телемарафону Гайдай уточнив, що голова військової адміністрації міста Валерій Шибіко кілька разів виїжджав на місця прильотів, але сам потрапив під обстріл.

"Виїжджав голова військової адміністрації кілька разів, щоб переглянути місця, де були максимальні прильоти. Сам потрапив під обстріл, і машину у нього було обстріляно, тому повернувся" , - зазначив голова ОВА.

Він також повідомив, що під час масованого обстрілу Лисичанська окупанти вели наступальні дії в районі Камишевахи, Золотого та Гірського.

"Внаслідок наступальних дій вони втратили техніку та людей, хоча мали локальний успіх, але просто видихнулися і зараз, я так розумію, зупинилися для перегрупування" , - сказав він.

У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої. Окупанти знову обстріляли будівлю І прохідної хімзаводу Азот, територію цегельного заводу та по черзі відкрили вогонь у районі трьох мостів.

У місті в одному з корпусів зруйнованого медичного містечка залишилися лікарі.

“Ми зробили там певний запас медикаментів. Місцевим мешканцям лікарі надають якусь потрібну першу допомогу, але складні операції проводити не можуть" , - пояснив Гайдай.

Він також повідомив, що за добу серйозні руйнування були у Горському та Новоіванівцях, там зруйновано 20 будинків. У Врубівці окупанти зруйнували ліцей.

Авіаційні удари ворог завдав по Устинівці, Білогорівці та Горському.

20 червня голова військової адміністрації Валерій Шибіко повідомив, що в Лисичанськ скоро обмежать в'їзд. Він спрогнозував початок активних бойових дій у місті.