У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні

У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні
Фото: president.gov.ua

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 34100 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1496 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3606 (+18) од,
  • артилерійських систем – 752 (+3) од,
  • РСЗВ - 239 (+1) од,
  • засобів ППО - 98 (+0) од,
  • літаків – 216 (+0) од,
  • гелікоптерів – 181 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 611 (+10),
  • крилатих ракет - 137 (+7),
  • кораблів /катерів - 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2537 (+10) од,
  • спеціальної техніки - 59 (+4).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Дані уточнюються.

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