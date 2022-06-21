У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 34100 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1496 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3606 (+18) од,
- артилерійських систем – 752 (+3) од,
- РСЗВ - 239 (+1) од,
- засобів ППО - 98 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 181 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 611 (+10),
- крилатих ракет - 137 (+7),
- кораблів /катерів - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2537 (+10) од,
- спеціальної техніки - 59 (+4).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Дані уточнюються.