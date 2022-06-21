Британська розвідка пояснили, як Україна заважає РФ встановити контроль на морі

У щоденному зведенні Міністерства оборони Великої Британії йдеться про те, що українська берегова оборона значною мірою нейтралізувала здатність Росії встановити контроль на морі, повідомляє Ділова столиця.

"Знищення російського судна (буксира "Василий Бех" – ред.) під час місії поповнення запасів демонструє труднощі, з якими стикається Росія, намагаючись підтримати свої сили, які окупували острів Зміїний. Українська берегова оборона значною мірою нейтралізувала здатність Росії встановити контроль на морі та зосереджувати свої морські сили в північно-західній частині Чорного моря" , – кажуть у міністерстві.

У Міноборони зазначають, що це підірвало життєздатність оригінального російського плану вторгнення, який передбачав утримання Одеської області під загрозою з моря.