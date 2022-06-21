До ВР внесли кандидатуру нового Уповноваженого з прав людини

Голова ВР Руслан Стефанчук вніс до Ради кандидатуру Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого Верховної ради України з прав людини.

Про це Стефанчук повідомив у Facebook﻿.

"Відповідно до вимог законодавства, вніс пропозицію щодо кандидатури народного депутата України Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" , - йдеться в повідомленні.

У 2019 році Лубінець був обраний до ВР 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Член депутатської групи "За майбутнє".

Голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.