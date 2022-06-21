ОГП: 323 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 910 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

Станом на ранок 21 червня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 323, зросла кількість поранених - 587. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 302, Харківській - 174, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

У неділю, 19 червня, внаслідок обстрілу ворогом с. Іванівка Харківської області отримала поранення 16-річна дівчина.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2052 заклади освіти, з них 210 зруйновано повністю.