РосЗМІ: Росіяни не можуть загасити "вишки Бойка"

Російські ЗМІ з посиланням на кримську колаборантку Ольгу Ковітіді повідомляють, що окупанти не можуть впоратись з пожежею на так званих "вишках Бойка", бурових платформах "Чорноморнафтогазу", які українські захисники вразили ракетами. Вогонь вже дістався свердловини, повідомляє Українська правда.

"На даний період (продовжують ліквідувати), намагався наш корабель підійти, але не зміг, вогонь безпосередньо підійшов до свердловини" , - сказала член російського парламенту від окупованого Криму .

За словами Ковітіді, пошук людей, які знаходились на платформах, результатів не дав. На місці пожежі працюють також військові.