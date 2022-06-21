СБУ викрила агентурну мережу ФСБ у Кабміні

СБУ повідомляє﻿ про викриття агентурної мережі ФСБ, до якої входили чиновники Кабінету міністрів та Торгово-промислової палати України, яка розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

Щоб знешкодити агентурну мережу, контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, внаслідок якої у Києві був затриманий завідувач відділу Секретаріату Кабміну та керівника однієї з дирекцій ТПП.

Ці чиновники передавали ворожій стороні різну розвідувальну інформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.

Російські куратори платили зрадникам за інформацію від 2 до 15 тисяч доларів за завдання. Суми залежали від рівня секретності та важливості зібраних даних.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру у скоєнні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.