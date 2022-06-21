Безмитне ввезення автомобілів для українців скасували

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Верховна рада схвалила урядовий законопроект про скасування безмитного ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз і ПДВ повертаються з 1 липня, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Прийнятий закон (проект 7418) відновлює оподаткування, яке було скасовано в березні:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для підприємств, які не сплачують ввізне мито;

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами;

Разом з тим, документ звільняє від сплати збору до Пенсійного фонду Легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним або декількома).

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект змін до Податкового кодексу щодо перегляду окремих пільг з оподаткування. Пропонується скасувати безмитне ввезення в Україну автомобілів громадянин.