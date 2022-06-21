ОК "Південь": внаслідок ракетного удару по Одесі загинув мирний житель

Внаслідок ракетного удару РФ, завданого по Одесі у понеділок, 20 червня, загинув мирний житель. Про це повідомляє﻿ ОК "Південь".

Зазначається, що окупанти нанесли ракетний удар по продуктовому складу, загинув охоронець.

"Корабельне угруповання ворога в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з 5 кораблів, 1 підводного човна, та 4 ВДК. Решта флоту, всупереч панічним вкидам ворожої пропаганди, перебуває в пунктах базування. Однак, загроза ракетного удару лишається актуальною, як не виключена і спроба висадки десанту" , - додали в ОК "Південь". ﻿

Українців закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.