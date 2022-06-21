Опитування: майже 70% українців вірять, що Україна стане членом ЄС за 5 років

Майже 70% українців вірять, що Україна може вступити до ЄС у перспективі п’яти років. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", повідомляє Українська правда.

69% респондентів вважають, що Україна може вступити до ЄС у перспективі п’яти років. При цьому, 40% вважають, що це можливо у найближчі 1-2 роки, 29% – протягом терміну до 5 років.

Ще 14% вірять, що Україна стане членом ЄС за 5-10 років, 3% – за 10-20 років. Лише 7% не вірять, що Україна колись зможе вступити до Європейського Союзу.

У разі проведення референдуму щодо вступу України до Європейського союзу, "за" проголосували б 87% опитаних, проти – лише 4% і 8% не голосували б.

Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.

Опитування проводилося 18-19 червня серед 1200 повнолітніх українців методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) по всій території країни, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу та територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв’язок. Помилка репрезентативності дослідження складає не більше 2,8%.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.