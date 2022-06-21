Business Insider: Словаччина не досягла згоди з Німеччиною щодо постачання Україні танків

Словаччина не досягла згоди з Німеччиною про постачання Україні танків Т-72 із заміною їх на німецькі Leopard 2A4, пише Business Insider, повідомляє Новое время.

Видання пише, що Німеччина запропонувала 15 танків Leopard 2A4 за 30 Т-72, але цього недостатньо для національної оборони Словаччини, тому минулого тижня вона відмовилася від запланованої угоди.

Міністерство оборони Словаччини підтвердило це Business Insider.

"Реальність така, що ми не можемо набути форми підтримки, яку обіцяли Чехія чи інші країни" , - сказала прессекретар міністерства.

За її словами, з цією метою Словаччина веде переговори з союзниками, щоб знайти додаткові форми підтримки України.