Збитки українських ТРЦ через війну склали майже $10 млрд

В Українській раді торгових центріва підрахували, що за перші чотири місяці війни збитки українських ТРЦ склали $9,8 млрд. За рік загальні втрати можуть становити близько $13 млрд, повідомляє Новое время.

Прямі втрати торговельних центрів, які вважаються вартістю усунення пошкоджень ТЦ, становили $350 млн.

Станом на початок червня в Україні значні пошкодження отримали 23 торгові центри. Найбільша частка ушкоджень припала на торгові центри у східних регіонах України. Там пошкоджено 12 торгових центрів на суму $250 млн.

Торгові центри у Києві та регіонах постраждали на суму $68 млн – 6 ТРЦ. На Півдні втрати становили приблизно $29 млн — 5 торгових центрів. Найбільш постраждалими ТЦ є Порт Сіті (Маріуполь), Nikolsky та Караван (Харків), Retroville (Київ) та Fabrikа (Херсон).

З точки зору пошкоджених ТЦ за площею, найбільш постраждалим регіоном є Схід — постраждали 37% усіх торгових площ регіону. На другому місці за ушкодженнями опинився Південь — 15,3%. На Півночі, незважаючи на активні бойові дії, значних пошкоджень не отримав жоден ТЦ.

Загальні непрямі втрати торгових центрів оцінюються в $9,5 млрд. З них втрата контролю — $0,42 млрд, втрати капіталізації — $7,4 млрд, недоотриманий прибуток ТЦ, що діють, — $0,361 млрд, недоотриманий прибуток ТЦ, які мали відкритися в 2022 році, — $0,05 млрд, капіталізація ТЦ, які мали відкритися в 2022 — $1,22 млрд.

Найбільші непрямі збитки спостерігаються на Сході України, де продовжуються бойові дії. Незважаючи на те, що деякі ТЦ відновлюють роботу, доходи залишаються на рівні менше ніж 30% довоєнних. Ключовими факторами великих непрямих втрат є скорочення споживання через міграцію та бойові дії, а також підвищення ризиків країни.

Також українські компанії отримали збитки внаслідок зупинення будівництва 19 торгових центрів – $1,2 млрд. Зупинилося проектування та будівництво ще багатьох ТЦ, які мають відкритись у 2023—2024 роки.

За наступні 12 місяців українські ТЦ можуть втратити близько $1 млрд. За рік загальні втрати можуть становити близько $13 млрд.