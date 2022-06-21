У Міноборони заявили, що не бачать ознак підготовки наступу з Білорусі

На сьогодні ознак підготовки повторного наступу з території Білорусі не спостерігається, але потенційно така загроза зберігається, тому українська армія тримає там війська. Про це в ефірі національного телемарафону сказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.

"Загроза з боку Білорусі ніколи не спадала. Але для того, щоб з території цієї країни знову розвинути наступ, потрібно створити потужне наступальне угруповання. Ми це вже бачили в перші тижні повномасштабного російського вторгнення. Саме через недружні дії Білорусі Росія так швидко опинилася на околицях Києва. Але тоді було створено дуже потужне угрупування. Зараз такого угруповання ми не бачимо" , - зазначив Мотузяник.

Водночас за його словами, дії ворога змушують українську сторону тримати війська на кордоні з Білоруссю.

"Така російська тактика станом на сьогодні – основний удар Луганщина, Донеччина, решта – постійні обстріли, відволікання нашої уваги, сковування дій наших підрозділів. У такий спосіб вони примушують нас тримати там війська. Ми чудово розуміємо: щойно ми звідти заберемо підрозділи, вони (загарбники - ред.) можуть здійснити повторний наступ. У найближчій перспективі ми цього не бачимо, проте ми вимушені укріплювати цей напрямок" , - наголосив Мотузяник.

За його словами, на сьогодні білоруська армія налічує понад 60 тисяч осіб і буде збільшена майже на 20 тис. у зв’язку зі створенням південного оперативного командування. На кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях зараз перебуває до 7 батальйонів - це близько 3,5-4 тис. солдатів. Водночас у низці населених пунктів розквартировані російські війська.