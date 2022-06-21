У Міноборони заявили, що не бачать ознак підготовки наступу з Білорусі
На сьогодні ознак підготовки повторного наступу з території Білорусі не спостерігається, але потенційно така загроза зберігається, тому українська армія тримає там війська. Про це в ефірі національного телемарафону сказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.
"Загроза з боку Білорусі ніколи не спадала. Але для того, щоб з території цієї країни знову розвинути наступ, потрібно створити потужне наступальне угруповання. Ми це вже бачили в перші тижні повномасштабного російського вторгнення. Саме через недружні дії Білорусі Росія так швидко опинилася на околицях Києва. Але тоді було створено дуже потужне угрупування. Зараз такого угруповання ми не бачимо", - зазначив Мотузяник.
Водночас за його словами, дії ворога змушують українську сторону тримати війська на кордоні з Білоруссю.
"Така російська тактика станом на сьогодні – основний удар Луганщина, Донеччина, решта – постійні обстріли, відволікання нашої уваги, сковування дій наших підрозділів. У такий спосіб вони примушують нас тримати там війська. Ми чудово розуміємо: щойно ми звідти заберемо підрозділи, вони (загарбники - ред.) можуть здійснити повторний наступ. У найближчій перспективі ми цього не бачимо, проте ми вимушені укріплювати цей напрямок", - наголосив Мотузяник.
За його словами, на сьогодні білоруська армія налічує понад 60 тисяч осіб і буде збільшена майже на 20 тис. у зв’язку зі створенням південного оперативного командування. На кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях зараз перебуває до 7 батальйонів - це близько 3,5-4 тис. солдатів. Водночас у низці населених пунктів розквартировані російські війська.
"У зв'язку з тим, що Білорусь надає росіянам усю логістику, цілком можливо, що росіяни зможуть досить швидко перекинути на територію Білорусі додаткові резерви. Але до наступу їм треба готуватися. Станом на сьогодні ми цього не бачимо", - підсумував Мотузяник.