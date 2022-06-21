Поліція: у Київській області знайдено понад 1300 тіл загиблих українців

У Київській області станом на 21 червня знайдено 1333 тіла місцевих жителів, загиблих від рук окупантів. Ще 300 людей вважаються зниклими безвісти, повідомив в ефірі телемарафону 21 червня начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, повідомляє Корреспондент.

"На жаль, ми продовжуємо знаходити тіла наших загиблих громадян... На сьогоднішній день маємо вже 1333 тіла загиблих українців, які вже оглянуті слідчими та передані до судово-медичних установ" , - уточнив він.

За словами Нєбитова, понад половина українців загинули від стрілецької зброї.

В останньому знайденому похованні було виявлено семеро людей.

"Фактично люди були поховані шарами… у кожного з них постріли в коліна та в голову. Вони були знайдені у цивільному одязі, на сьогоднішній день триває процес їхньої ідентифікації" , - додав голова поліції Київщини.

Наразі не встановлено особи 213 осіб.