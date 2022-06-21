Валютний ринок в умовах війни: день 118-й

У вівторок, 21 червня, робота міжбанківського валютного ринку триває у звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у п'ятницю, 17 червня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 9,65 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 232,56 млн. доларів. Майже всі операції цього дня пройшли у доларах США; операцій у євро було всього на 0,75 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 17 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 136,8 млн доларів: на 260,8 млн доларів було подано заявок на покупку та на 124 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 13.00 сьогоднішнього дня євро купують по 30,9227 гривень, а продають по 31,2319 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 21 червня зріс на 2671,7 млн. і склав 65494,4 млн. гривень.

Сьогодні Міністерство фінансів проводить черговий аукціон із розміщення військових облігацій. Інвесторам будуть запропоновані чотири випуски ОВДП у гривні терміном на 3, 7 та 16 місяців, а також два випуски у доларах США терміном на 6 та 12 місяців.

Курс готівкового долара вранці у вівторок продовжив зниження; у Києві цінник на продаж у першій половині дня ненадовго опустився до 35,25-35,30 гривень. Проте вже до 13-ї години намітилася зворотна тенденція: долар почав повільно зростати в ціні. На момент написання статті долар у столиці продають уже по 35,40-35,45 гривень, тобто за кілька годин він подорожчав на 15 копійок.

Євро на FOREX у вівторок зробило чергову спробу зростання і до моменту написання статті піднялося до позначки 1,0582 долара, що приблизно на 36 пунктів вище за вчорашній максимальний денний рівень. Ринок відчуває слабкість американського долара і це грає на користь євро, що коригується після недавнього сильного падіння. Що стосується готівкового євро, воно рухається синхронно з готівковим доларом, повністю ігноруючи те, що відбувається у світі. Так, сьогодні вранці цінник на продаж євро в столиці опускався до 37,25-37,30 гривень, але зараз знову виріс до 37,40-37,35 гривень, тобто повернувся до вчорашніх цифр.

Рубль ще більше зміцнився у порівнянні з вчорашнім днем. Сьогодні за долар дають 54,20 рубля, що на 1,30 рубля менше, ніж учора.

На криптовалютному ринку триває відновлення ціни на біткоїн після того, як у суботу, 18 червня, він впав до 17622 $ за монету: така ціна була зафіксована на найбільшій криптовалютній біржі Binance. Сьогодні біткоїну вдалося вирости до 21500 $ за 1BTC. Підвищений інтерес до покупок біткоїна зберігається на рівні 17800 $ за 1BTC.