Мінреінтеграції: Україна повернула тіла 35 полеглих військових

У Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників.

Про це повідомляє﻿ Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

"Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Як повідомили в ГУР﻿, обмін тілами загиблих відбувся за формулою 35 на 50. Серед них 25 українських захисників Маріуполя.