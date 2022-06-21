ОВА: Харків знову під обстрілом, 7 постраждалих

Голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив﻿, що російські війська сьогодні обстріляли Індустріальний район Харкова. Попередньо поранено семеро людей.

"Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та надають терор проти мирного населення! Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними – 7 постраждалих цивільних" , - написав Синегубов.

За його словами, дані про ворожий обстріл міста зараз оновлюються.

"Просимо харків'ян бути максимально обережними, без потреби не знаходитесь на вулицях - зараз це вкрай небезпечно!" - закликав Синегубов.

Місцеві ЗМІ пишуть про не менше 7-9 "прильотів" по місту. Повідомляється про перебої з електронапругою після початку обстрілів, у деяких місцевих мешканцыв зникла вода.

Також радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що під час сьогоднішнього обстрілу Харкова загинула дитина.