ОВА: Харків знову під обстрілом, 7 постраждалих
Голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що російські війська сьогодні обстріляли Індустріальний район Харкова. Попередньо поранено семеро людей.
"Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та надають терор проти мирного населення! Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними – 7 постраждалих цивільних", - написав Синегубов.
За його словами, дані про ворожий обстріл міста зараз оновлюються.
"Просимо харків'ян бути максимально обережними, без потреби не знаходитесь на вулицях - зараз це вкрай небезпечно!" - закликав Синегубов.
Місцеві ЗМІ пишуть про не менше 7-9 "прильотів" по місту. Повідомляється про перебої з електронапругою після початку обстрілів, у деяких місцевих мешканцыв зникла вода.
Також радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що під час сьогоднішнього обстрілу Харкова загинула дитина.