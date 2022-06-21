ОК "Південь": ЗСУ просуваються в Херсонській області

Українські військовослужбовці просуваються в Херсонській області, попри потужну оборону, яку спорудили окупаційні війська РФ.﻿ Про це в ефірі телемарафону повідомила голова пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Новое время.

"Окупантам дуже важко. Ворог спорудив потужну оборону у Херсонській області, але ми просуваємось" , - зазначила вона.

За її словами, окупанти облаштують другий та третій рубежі оборони на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та змушені користуватися запасними, оскільки їх навіть звідти відтісняють ЗСУ.