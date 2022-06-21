ОК "Південь": ЗСУ просуваються в Херсонській області
Українські військовослужбовці просуваються в Херсонській області, попри потужну оборону, яку спорудили окупаційні війська РФ. Про це в ефірі телемарафону повідомила голова пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Новое время.
"Окупантам дуже важко. Ворог спорудив потужну оборону у Херсонській області, але ми просуваємось", - зазначила вона.
За її словами, окупанти облаштують другий та третій рубежі оборони на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та змушені користуватися запасними, оскільки їх навіть звідти відтісняють ЗСУ.
"Коли ми закріпимося на цих рубежах, то обов’язково про це повідомимо. Однак поки що йде військова операція закликаю всіх зберігати спокій і чекати офіційних повідомлень, оскільки тільки військові знають, де вони, куди просуваються і які успіхи мають", — підкреслила Гуменюк.