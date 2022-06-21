Мін’юст: В Україні готуються заборонити ще 7 проросійських партій

Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць заявила, що в Україні уже заборонили 10 проросійських партій, ще щодо 7 справи перебувають у суді, повідомляє Українська правда.

"11 з них (з 17 судових позовів щодо заборони діяльності проросійських партій – ред.) – на виконання рішення РНБО, 5 – через отримання інформації від СБУ про злочинну діяльність цих політичних сил, зокрема за допомогу окупанту. І одна партія, назва якої відрізняється від назви територіальних представництв, – партія "Русь Єдина", її територіальні підрозділи називаються "Політики Путіна". Ми вже рік розглядаємо цю справу".

Заступниця міністра зазначила, що наразі жодна із заборонених партій не оскаржила рішення суду.

Водночас вона висловила упевненість, що більшість, якщо не всі, подадуть на оскарження – у партій для цього ще є по 20 днів.