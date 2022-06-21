Грузія заявила про намір вступити до НАТО

Грузія має намір вступити до Північноатлантичного альянсу. Однак перед цим влада планує вирішити всі територіальні проблеми. Про це прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив під час виступу на економічному форумі у Катарі, повідомляє Грузія Online.

"Наша мотивація – стати членом НАТО. Це залежить від нашої стратегічної готовності та терпіння. Ми розуміємо, що членство в НАТО залежить не лише від нашого бажання вступити до НАТО, для надання Грузії членства між усіма державами-членами Альянсу має бути досягнутий консенсус. Ми не наївні, ми розуміємо, що Грузія має територіальні проблеми, які ми повинні спочатку вирішити, а потім уже вступати в НАТО. Така думка наших європейських друзів і друзів щодо НАТО" , - заявив він.

Він додав, що політика уряду полягає у відновленні територіальної цілісності та суверенітету шляхом мирних переговорів.