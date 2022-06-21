ГУР: росіяни проводять ротації у росгвардії через великі втрати на війні з Україною

Російські загарбники проводять кадрові ротації в росгвардії через значні втрати особового складу та військової техніки на війні проти України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Головне управління розвідки.

"У федеральній службі військ росгвардії відбулись кадрові зміни.

Останні кадрові ротації пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки".

Зокрема, росіяни звільнили генерал-лейтенанта Сергія Власенка з посади начальника штабу – першого заступника командуючого північнокавказького округу військ росгвардії.

На керівну посаду в північнокавказькому окрузі призначили генерал-лейтенанта Анатолія Малікова.

До цього Маліков займав посаду начальника головного управління держконтролю та ліцензійно-дозвільних робіт росгвардії.