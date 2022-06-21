Зеленський: Україна залучить досвід Португалії у зближенні з ЄС

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Португалії Антоніу Коштою, повідомляє Європейська правда.

"Провів розмову з прем’єр-міністром Антоніу Коштою. Подякував за підтримку Португалією надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Домовилися залучати досвід Португалії в нашому зближенні з ЄС" - написав Зеленський у Twitter за підсумками розмови.

Провів розмову з Прем’єр-міністром @antoniocostapm. Подякував за підтримку ???????? надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Домовилися залучати досвід Португалії в нашому зближенні з ЄС. #EmbraceUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2022

Нагадаємо, у день, коли Брюссель офіційно рекомендував надати Україні статус кандидата на членство в ЄС, міністр закордонних справ Жоау Гомеш Кравіньйу заявив, що треба вивчити висновок, підготовлений Брюсселем, а потім прийняти остаточне рішення.