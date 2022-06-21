ОК "Південь": ЗСУ вдарили по острову Зміїний, окупантам завдано значної шкоди

Українські військові нанесли зосереджений удар по гарнізону окупантів на острові Зміїний, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють оперативне командування "Південь", речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук у відеозверненні

"По острову Зміїний було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження, у ході якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати.

Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення".

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив інформацію про удар ЗСУ по острову Зміїний.

"Дух острова Змієбаївки дуже не любить окупантів. Тому наші Збройні сили нанесли відповідний удар по тимчасовому російському гарнізону на цьому острові" , - сказав він.

Вранці 17 червня ВМС вразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на Зміїний.